Eala sulod sa ikatulong round sa Dubai

Nakamugna na sab og surpresang kadaugan si Filipina tennis ace Alex Eala sa iyang paglatos ni World No. 8 Jasmine Paolini sa Italy, 6-1 7-6 (7-5), kagahapon sa kadlawon, Miyerkules, Pebrero 18, 2026 (PH time), aron pag-abante sa Round of 16 sa Dubai Tennis Championships.
Sa pagsugod pa lang, tataw na ang determinasyon ni Eala nga lupigon ang mas inilog nga si Paolini kinsa kanhi kampyon sa torneyo.
Duha ka service aces ang gimugna ni Eala sa iyang dominasyon sa 1st set nga nahuman lang sulod sa 25 ka minutos.
Lahi ang dagan sa duwa sa 2nd set diin grabe na kini ka kulbahinam ug nagpulipuli paggunit sa labaw ang duha ka mga protagonista.
Tataw nga nadasig sa makabungog nga abiba sa Overseas Filipino Workers (OFWs), nakaipsot sa tie-break si Eala, 7-5, aron dag-on ang 2nd set nga nagtukmod kaniya sa 3rd round, diin iyang kontrahon si World No. 32 Sorana Cirstea sa Romania.
"I’m really happy to have gotten through. She’s (Paolini) a great opponent obviously being top 10. To be able to compete with her at this level is a great achievement for me," batbat ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL