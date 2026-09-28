Eala sulod sa Q-Final

Sama sa gilauman, yanong gipalagpot ni Filipina Alex Eala si Patcharin Cheapchandej sa Thailand, 6-1, 6-0, sa Round of 16 sa tennis event sa 2026 Aichi-Nagoya Asian Games kagahapon, Lunes, Septiyembre 28, sa Indoor Court C sa Higashiyama Park Tennis Center sa Japan.
Ang hinampakay sulod sab sa pipila ka mga higayon nga nalangan tungod sa pagbunok sa uwan ug hangtod na sa pagbalhin sa mas gamay nga indoor nga venue.
Hinuon wala nagpatay-og si Eala ning maong mga pagkalangan ug gipagawas niya ang iyang kabangis aron pag-angkon og puwesto sa quarter-finals.
“At the end of the day, the measurements of the court are the same, the external factors are out of my control, and it’s not the first time that I played in conditions like this,” pasabot ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnew.com.
Ang duwa orihinal nakaeskedyul sa Centre Court. Si Eala kinsa top seed sa kompetisyon ug kasamtangang world ranked No. 18 sa Women’s Tennis Association (WTA), nagpakita dayon og timailhan sa dominasyon human kini nakaposte og 4-0 nga labaw sa 1st set.
Human niini, nakuha ni Cheapchandej ang bugtong niyang puntos sa duwa.
Si Cheapchandej kinsa world ranked No. 510, wala na nakapuntos human niini hinungdan nga sayong nahuman ang duwa. / ESL