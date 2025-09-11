Eala sulod sa Q-finals

Nakasulod sa quarter-finals si Filipina tennis star Alex Eala human niya gihampak si Julia Riera sa Argentina, 6-1, 6-4, sa Round of 16 sa SP Open sa Sao Paulo, Brazil, ning Huwebes sa buntag, Septiyembre 11, 2025 (PH time).
Human sa dominante niyang kadaugan sa 1st set, ang world ranked No. 61 nga si Eala naggukod, 1-2, sa 2nd set batok sa world ranked No. 188 niyang kontra.
Nibangon si Eala pinaagi sa pagdaog sa nagsunod tulo ka mga duwa aron iposte ang 4-2 nga labaw.
Human niini, nagbinayloay pagrehistro og daog ang duha ka mga magduduwa ug nakuha ni Eala ang kadaugan.
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nakalangkat sa labing una niyang WTA title sa Guadalajara Open sa Mexico, nipabuhagay nga nakauyon siya sa iyang kampanya sa Brazil, nga iyang gihulagway nga adunay kamay-ong sa Pilipinas.
“Yes, I said the other day that Brazilians are super hospitable and that’s one thing I think that we have in common with the Philippines. I’m feeling at home and I love the atmosphere tonight,” matod ni Eala, nga napatik sa www.gmanews.tv.
Sa quarter-finals, kontrahon ni Eala si Indonesian Janice Tjen karong Biyernes, Septiyembre 12 sa gitawag nga kombati sa nag-unang duha ka tennis players sa Southeast Asia. / ESL