Eala sulod sa Q-Finals

Nakaabante sa quarter-finals si Filipina tennis ace Alex Eala human sa iyang dominasyon batok ni Japanese Mei Yamaguchi, 6-0, 6-3, sa round–of-16 sa Jingshan Open sa China.
Ang duwa, nga orihinal nga nakaeskedyul sa outdoor venue, gibalhin sa indoor venue gumikan kay nibunok ang uwan.
Ang agresibong estilo ni Eala, kinsa maoy No. 1 seed sa torneyo kasamtangang world No. 58 sa Women’s Tennis Association (WTA), haom kaayo sa indoor venue ug nakita kini sa iyang duwa diin nakaposte dayon siya’g unom ka sunodsunod nga kadaugan sa 1st set.
Sa 2nd set, nakaposte si Eala og 2-0 nga labaw una nakamugna sa labing una niyang daog si Yamaguchi, kinsa world No. 268.
Human niini, nisagunson og duha ka mga daog si Eala alang sa 4-1 nga labaw apan niaksyon pagsukol si Yamaguchi ug nibawos kini pagrehistro og duha ka sunodsunod nga kadaugan aron pahakan ang labaw ni Eala, 4-3.
Niposte na sab og duha ka sunodsunod nga kadaugan si Eala aron iselyo ang hingpit nga kadaugan.
Sa quarter-finals, kontrahon ni Eala si Jia-Jing Lu sa China, kinsa world No. 349.
Ning sangkaa, dili ikalimod nga inilog gihapon si Eala apan dili kini angayang molugak bisan gamay batok ni Lu, kinsa nakarehistro og career-high ranking nga No. 162 niadtong 2019. / ESL