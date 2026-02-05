Eala sulod sa q-finals

Gipakita ni Filipina tennis ace Alex Eala ang kaisog ug determinasyon sa iyang munasginhawang kadaugan batok kang Aliaksandra Sasnovich sa Belarus, 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), sa Round of 16 sa Abu Dhabi Open kagahapon sa buntag, Hubewes, Pebrero 5, 2026 (PH time).
Sa deciding 3rd set sa duwa, nag-ung-ong na unta sa kapildihan si Eala dihang nabiyaan siya, 0-4, apan wala kini nawad-i og paglaom ug nibangon kini aron pag-angkon og puwesto sa quarter-finals.
Ang duwa nilanat og duha ka mga oras ug 51 ka mga minutos.
Mahulagway kini nga usa sa labing impresibong kadaugan sa 20 anyos nga si Eala, kinsa bag-uhay lang nisaka sa bag-o niyang career-high world ranked No. 45.
"Napasubok talaga 'yung tibay ng dibdib ko. Sigurado ako na kayo din, kaya congrats mga kababayan. Mabuhay, maraming salamat po," matod ni Eala, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Giangkon ni Eala nga naglisod gyud siya sa duwa ug dako niyang problema kon unsaon pag-alkontra ang serbisyo ni Sasnovich.
"She started really well and in the tight moments, she also stepped up, especially with the serve,” batbat ni Eala.
"I really tried in those moments to fight, I really tried to find the fight. In the end, when I was coming back, I was able to find it. So I'm really proud of that."
Sa quarter-finals, kontrahon ni Eala ang second seed sa torneyo nga si Ekaterina Alexandrova sa Russia.
"I do have a long way to go. Each round is even more of a challenge. I'll try my best to recover and prepare for that one," asoy ni Eala kabahin sa iyang pagpakigsangka ni Alexandrova. / ESL