Eala sulod sa q-finals

Padayon ang impresibong gipakita ni Filipina tennis ace Alex Eala sa Dubai Tennis Championships WTA 1000 tournament.
Niadtong Huwebes sa sayo sa buntag, Pebrero 19, 2026 (PH time), gipakaging sa 20 anyos nga si Eala ang beteranang si Sorana Cirstea sa Romania, 7-5, 6-4, sa Aviation Club Tennis Centre aron pag-angkon og puwesto sa quarter-finals.
Human sikit nga hinampakay sa 1st set, niaksyon pagdominar si Eala sa 2nd set dihang nakaposte siya og 4-0 ug 5-1 nga labaw.
Apan human niini, nanghulga si Cirstea pinaagi sa pagposte og tulo ka sunodsunod nga kadaugan, nga maoy nakasikit pagbalik sa duwa, 4-5.
Wala nagpadala sa hulga si Eala ug nagtutok gihapon kini sa iyang duwa hangtod nga hingpit niyang nadispatsar si Cirstea.
"The key to today was staying calm and trusting my shots. I think I was very solid in particular moments where I needed to be, and I think that reflected in my performance and in the score," matod ni Eala, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa quarter-finals, kontrahon ni Eala ang World No. 4 nga si American star Coco Gauff, kinsa niagi sab og kulba una nidaog sa Round of 16 batok kang Elise Mertens sa Belgium, 2-6, 7-6 (11-9), 6-3.
Gilauman nga nasuweto na sa estilo sa usa’g usa sila si Eala ug Gauff gumikan kay nag-uban sila sa doubles event sa Italian Open niadtong Mayo 2025 diin nakaabot sila sa quarterfinals. / ESL