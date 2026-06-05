Eala sulod sa q-finals

Nakasulod sa quarter-finals si Filipina tennis star Alex Eala sa Birmingham Open human niya gihampak si Russian Alina Charaeva, 6-2, 7-5, sa Round of 16 niadtong Huwebes sa gabii, Hunyo 4, 2026 (PH time), sa England.
Sa 1st set, si Eala niposte og upat ka sunodsunod nga puntos una nakuha ni Charaeva ang iyang premiro.
Ning higayona, tataw nga nakontrolar na ni Eala ang duwa ug wala niya usiki ang kahigayunan aron dag-on ang set.
Lahi na kaayo ang dagan sa sugilanon sa 2nd set gumikan kay si Charaeva na sab ang nikontrolar sa duwa ug nakaposte siya og 5-2 nga labaw.
Apan gius-os ni Eala ang iyang abaga ug nakarehistro siya’g duha ka sunodsunod nga puntos aron pahakan ang labaw ni Charaeva, 5-4.
Ning higayona, nakakuha na og momentum si Eala aron hingpit nga dag-on ang hinampakay.
Sa quarter-finals, si Eala kinsa kasamtangang Women’s Tennis Association (WTA) ranked No. 37, makigharong ni Mananchaya Sawangkaew sa Thailand. / ESL