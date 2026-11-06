Eala sulod sa q-finals sa Hong Kong Tennis Open

Nakasulod sa quarter-finals si Filipina tennis star Alex Eala human niya nabawsan si world no. 85 Tereza Valentová sa Czech Republic, 6-4, 7-6 (7), niadtong Huwebes sa gabii sa round of 16 sa Hong Kong Tennis Open sa Victoria Park.
Si Eala, kinsa gilupig ni Valentova sa nag-una nilang duha ka engkuwentro sa Osaka, Japan sa miaging tuig ug sa Doha, Qatar sa sayong bahin ning tuiga, nipadayag sa dako niyang kalipay human sa makutas niyang kadaugan.
“Laban. Laban. It was so tough. It was really, really tough. I think Tereza played incredibly, and we were able to bring the match to a really high level,” matod ni Eala, kinsa bag-uhay lang nisaka sa bag-o niyang career-high world no. 17.
“I think that was reflected on the scores. I’m really happy with that win. I think I escaped by a little bit,” dugang ni
Eala, kinsa no. 2 seed sa torneyo.
Sa quarter-finals, kontrahon ni Eala si world no. 81 Antonia Ružić sa Croatia.
Si Ruzic nakasulod sa quarter-finals pinaagi sa pagbuntog sa no. 6 seed sa torneyo nga si Chinese Xin Wang, 6-3, 4-6, 6-2, sa laing round of 16 nga hinampakay. / ESL