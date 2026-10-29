Eala sulod sa q-finals sa Pan Pacific Open sa Japan

Bangis nga nibawi gikan sa dili maayong pagsugod si Filipina tennis ace Alex Eala aron lupigon si Australian Talia Gibson sulod sa tulo ka sets sa round-of-16 sa 2026 Pan Pacific Open niadtong Miyerkules sa gabii, Oktubre 28, 2026 (PH time), sa Tokyo, Japan.
Si Eala, kinsa kasamtangang world No. 20, nasugamak sa 4-6 nga pilde sa 1st set apan human niini, hingpit na niyang giusab ang dagan sa hinampakay ning maong Women’s Tennis Association (WTA) 500 event.
Gimakmak ni Eala ang world No. 38 nga si Talia sa 2nd set, 6-2. Mas nagbangis Eala sa 3rd set ug iyang gibutlogan si Talia, 6-0,
Sa kadaugan, nakaabante si Eala sa quarter-finals, nga maoy labing taas niyang naabot ning iyang sunodsunod nga kampanya sa Asya.
Sa quarter-finals, kontrahon og balik ni Eala si world No. 13 Russian Diana Shnaider, kinsa maoy nagtaktak kaniya sa round of 16 sa WTA 500 Ningbo Open sa China, 7-5, 6-4, dili pa lang tantong dugay. / ESL