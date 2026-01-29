Eala sulod sa q-finals sa Philippine Women’s Open

Gihampak ni Filipina tennis ace Alex Eala si Japanese Sakatsume, 6-4, 6-0, sa Round of 16 aron pag-abante sa quarter-finals sa Women’s Tennis Association (WTA) 125 Philippine Women’s Open niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 28, 2026, sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila.
Sa 1st set, nakasugat og malisod nga kompetisyon si Eala ug nakalabaw pa si Sakatsume, 4-3, sa nag-unang pito ka mga duwa.
Human niini, naka-adjust na si Eala ug nisagunson kini og tulo ka mga daog aron angkunon ang set.
Hingpit na nakontrolar ni Eala ang 2nd set ug wala niya hatagi bisan gamay nga kahigayunan si Sakatsume nga makapanghulga.
Giangkon ni Eala nga naglisod siya sa 1st set.
“But I’m really happy with how I fought through it. I think there were definitely some points na parang sa kaniya na, but I was able to steal a couple, and that’s what pushed me through in the end,” matod sa 20 anyos nga si Eala.
Sa presstime, si Eala padayon pa nakigsangka ni Colombian Camila Osorio sa quarterfinals kagabii, Huwebes, Enero 29. / ESL