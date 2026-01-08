Superbalita Cebu

Eala sulod sa quarter-finals sa ASB Classic

Alex EalaImage from internet
Published on

Padayon ang impresibong kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala sa ASB Classic ug yano niyang gipukan si Croatian Petra Marcinko, 6-0, 6-2, sa Round of 16 kagahapon sa buntag, Huwebes, Enero 8, 2026 (PH time), sa Auckland, New Zealand.

Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga kadaugan sa 20-anyos nga si Eala sa kompetisyon nga nagtukmod kaniya sa quarter-finals.

Nagkanayon si Eala nga malipayon kaayo siya sa iyang duwa gumikan kay nakuha niya ang dominanteng kadaugan batok sa dekalidad nga kontra ug kanhi world no. 1 junior player.

"I feel amazing. I'm so happy with how I was able to compete and handle the different situations on court. It's never easy to play Petra," matod ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv.

“She's obviously a very good player and she's been doing really well so I'm happy with how I played."

Sa 1st set, nadispatsar dayon ni Eala si Marcinko sulod lang sa 22 ka minutos.

Sa 2nd set, niaksiyon pagbawos si Marcinko ug nakaposte kini og 2-1 nga labaw.

Apan human niini, nidominar na sab si Eala ug niposte siya og lima ka sunodsunod nga kadaugan aron humanon og sayo ang hinampakay./ESL

