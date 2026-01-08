Eala sulod sa quarter-finals sa ASB Classic

Padayon ang impresibong kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala sa ASB Classic ug yano niyang gipukan si Croatian Petra Marcinko, 6-0, 6-2, sa Round of 16 kagahapon sa buntag, Huwebes, Enero 8, 2026 (PH time), sa Auckland, New Zealand.
Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga kadaugan sa 20-anyos nga si Eala sa kompetisyon nga nagtukmod kaniya sa quarter-finals.
Nagkanayon si Eala nga malipayon kaayo siya sa iyang duwa gumikan kay nakuha niya ang dominanteng kadaugan batok sa dekalidad nga kontra ug kanhi world no. 1 junior player.
"I feel amazing. I'm so happy with how I was able to compete and handle the different situations on court. It's never easy to play Petra," matod ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv.
“She's obviously a very good player and she's been doing really well so I'm happy with how I played."
Sa 1st set, nadispatsar dayon ni Eala si Marcinko sulod lang sa 22 ka minutos.
Sa 2nd set, niaksiyon pagbawos si Marcinko ug nakaposte kini og 2-1 nga labaw.
Apan human niini, nidominar na sab si Eala ug niposte siya og lima ka sunodsunod nga kadaugan aron humanon og sayo ang hinampakay./ESL