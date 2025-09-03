Eala sulod sa rd. of 16

Padayon ang dominasyon ni Filipina tennis ace Alex Eala batok sa usa ka pamilyar nga kontra.
Si Eala, 20, yanong nihampak ni Arianne Hartono, 6-2, 6-2, sa pagsugod sa iyang kampanya sa WTA 125 Guadalajara Open sa Panamerican Tennis Center sa Mexico ning Miyerkules, Septiyembre 3, 2025 (PH time).
Kini maoy ikaupat nga kadaugan nga nahimo ni Eala batok kang Hartono sa samang gidaghanon nga mga duwa sa ilang one-on-one nga panagparang sukad pa kaniadto.
Si Eala, kinsa world ranked No. 75 ug seeded No. 2 sa torneyo, nidominar dayon sa pagsugod sa duwa ug nakarehistro kini og 3-1 nga labaw sa 1st set.
Tataw nga mas dominante si Eala batok sa world No. 187 nga si Hartono ug nahuman ang duwa sulod lang sa usa ka oras ug walo ka mga minutos.
Sa kadaugan, nakaabante si Eala sa round of 16.
Sa labing una nilang panagsangka niadtong 2023, diin niadtong higayuna mas taas pa og world ranking si Hartono, nagkinanglan og tulo ka sets si Eala una niya nakuha ang kadaugan, 7-6, 2-6, 6-1.
Sa nagsunod nilang duha ka mga duwa, nga nahitabo karong tuiga, nidominar na si Eala, 6-2, 6-1, sa Bengaluru, India, ug 6-3 , 6-3, sa Canberra, Australia.
Sa sunod niyang tahas, kontrahon ni Eala si American Varvara Lepchenko, kinsa nidominar sab sa round of 32 batok ni Maddison Inglis sa Australia, 6-4, 6-1. / ESL