Eala sulod sa Round of 16 sa England tournament

Gisugdan ni Filipina tennis ace Alex Eala ang iyang kampanya sa Ilkley Open women’s singles pinaagi sa pagbuntog ni Filipino-Australian Lizette Cabrera, 7(7)-6, 6-3, sa Round of 32 sa Miyerkules sa buntag, Hunyo 11, 2025 (PH time), sa Northern England.

Ang kombati nilanat og usa ka oras ug 46 minutos una napayukbo ni Eala si Cabrera.

Si Eala kinsa gikan sa dili maayo niyang kampanya sa Birmingham Classic, maoy no. 77 sa Women’s Tennis As­so­ciation (WTA) rangkings sam­tang si Cabrera maoy no. 206. Sa iyang pag-abante sa Round of 16, kontrahon ni Eala si Valentina Ryser sa Switzerland kinsa WTA no. 230.

Si Ryser nakasulod sa Round of 16 human niya gilupig si Sara Saito sa Japan, 6-0, 6-4, sa opening round.

Kaduha na nag-abot sila si Eala ug Ryser kaniadto diin nagtabla sila. / ESL