Eala sulod sa s-finals

Nakaabante sa semi-finals si Filipina tennis ace Alex Eala sa ASB Classic human niya nabawsan sa labing unang higayon si World No. 52 Polish Magda Linette, 6–3, 6–2, sa quarter-finals kagahapon sa buntag, Huwebes, Enero 9, 2026 (PH time), sa Auckland, New Zealand.
Si Eala kinsa World No. 53 ug seeded No. 4 sa torneyo, wala’y giusik nga panahon aron ipahungaw ang iyang tinguhang panimalos batok kang Linette kinsa seeded No. 5 sa kompetisyon.
Tataw nga nasuweto na sa abilidad ni Linette, si Eala niposte og 4-2 nga labaw sa 1st set nga maoy nagdugkat sa init niyang duwa.
Gihuman ni Eala ang 1st set, 6-3, sulod lang sa 45 ka minutos.
Wala molubad ang kainit sa duwa ni Eala ug mas nanghawod siya sa 2nd set ug wala gyud niya hatagi og kahigayunan si Linette nga makapanghulga.
Sa nag-una nilang duha ka mga engkuwentro, nasugamak si Eala sa kapildihan niadtong 2024 sa Abu Dhabi ug 2025 sa Nottingham.
"Today was difficult. Obviously, Magda being such an experienced player, I've had difficulties playing against her before. So I'm happy seeing my level increase," matod ni Eala sa post-match interview nga napatik sa www.gmanews.tv.
Sa semi-finals, kontrahon ni Eala si Chinese Wang Xinyu kinsa kasamtangang world ranked No. 57. / ESL