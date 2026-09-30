Eala sulod sa semis sa Asian Games

Nasugakod ni Filipina tennis ace Alex Eala ang malisod nga hinampakay sa 1st set aron lupigon si Joanna Garland sa Chinese-Taipei, 7-5, 6-0, sa Round of 16 sa women's tennis event sa 20th Aichi-Nagoya Asian Games kagahapon, Miyerkules, Septiyembre 30, 2026, sa Center Court sa Higashiyama Park Tennis Center sa Nagoya, Japan.

Sa kadaugan, nakasulod sa semi-finals ug nakaseguro na og bronze medal si Eala nga maoy iyang naabot sa labing una niyang pagduwa niining kompetisyon niadtong 2023 sa Hangzhou, China.

Si Eala kinsa Women's Tennis Association (WTA) world ranked No. 18 ug top seed sa torneyo, wala damhang naglisod sa 1st set diin naggukod siya, 3-4, ug 4-5.

Hinuon nakabawi si Eala ug nakuha niya ang 7-5 nga kadaugan sa set.

Sa 2nd set, nagbangis na og mayo si Eala ug wala niya tugoti nga makapuntos si Garland kinsa world ranked No. 143.

Human sa duwa, gidayeg ni Eala si Garland kinsa usa niya ka suod nga higala.

"I think she should be proud of reaching the quarterfinals. I think we are good friends, and I think that's what I remember her for the most -- being a good person. She's a great player, obviously, she has really good high quality shots, she has a lot of power, great serve. Many good qualities, and she's a fighter," matod ni Eala kabahin kang Garland nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL