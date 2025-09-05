Eala sulod sa semis sa Guadalajara Open

Nirehistro og duha ka daog si Filipina tennis ace Alex Eala sa usa lang ka adlaw aron pag-angkon og luna sa semi-finals sa WTA 125 Guadalajara Open sa Mexico.
Sa Biyernes sa kadlawon, Septiyembre 5, 2025 (PH time), gipukan ni Eala si American Varvara Lepchenko, 6(3)-7, 7-6(3), sa pagpadayon sa ilang round-of-16 nga hinampakay nga
naundang sa niaging adlaw gumikan sa pagbunok sa uwan.
Pipila ka mga oras human niini, gibuntog ni Eala si Nicole Fossa Huergo sa Italy, 7-6(2), 6-2, sa quarter-finals.
Human sa sikit nga kombati sa 1st set nga niagi og tiebreak, gidominar ni Eala ang 2nd set aron humanon og sayo ang duwa.
Sa semi-finals, kontrahon ni Eala ang laing American nga si Kayla Day. / ESL