Eala sulod sa semis sa Guadalajara Open

Nirehistro og duha ka daog si Filipina tennis ace Alex Eala sa usa lang ka adlaw aron pag-angkon og luna sa semi-finals sa WTA 125 Guadalajara Open sa Mexico.

Sa Biyernes sa kadlawon, Septiyembre 5, 2025 (PH time), gipukan ni Eala si American Varvara Lepchenko, 6(3)-7, 7-6(3), sa pagpadayon sa ilang round-of-16 nga hinampakay nga 

naundang sa niaging adlaw gumikan sa pagbunok sa uwan.

Pipila ka mga oras human niini, gibuntog ni Eala si Nicole Fossa Huergo sa Italy, 7-6(2), 6-2, sa quarter-finals.

Human sa sikit nga kombati sa 1st set nga niagi og tiebreak, gidominar ni Eala ang 2nd set aron humanon og sayo ang duwa.

Sa semi-finals, kontrahon ni Eala ang laing American nga si Kayla Day.  / ESL 

