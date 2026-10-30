Eala tagak sa q-finals

Nanamilit si Filipina tennis star Alex Eala sa Women’s Tennis Association (WTA) 500 event Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan human siya giusban pagpukan ni Russian Diana Shnaider sa quarter-finals sulod sa tulo ka sets kagahapon, Biyernes, Oktubre 30, 2026.
Si Eala, kinsa gibuntog ni Shnaider, 7-5, 6-4, sa Round of 16 sa Ningbo Open sa China sa miaging semana, maayo untang nakasugod sa duwa ug gilubong niya si Shnaider sa 1st set, 6-2.
Nausab ang dagan sa duwa sa 2nd set diin grabe ka kulbahinam ang hinampakay nga niabot pa og tie-break una nakuha ni Shnaider ang daog, 7-6 (7-5), nga maoy nakapugos sa deciding 3rd set.
Sa 3rd set, nakauna unta pagposte og daog si Eala apan gibawsan siya’g katulo ni Shnaider alang sa 3-1 nga labaw.
Human niini, nagpulipuli na pagposte og kadaugan sila si Eala ug Shnaider hangtod nga hingpit nga nakuha ni Shnaider ang kadaugan, 6-4.
Sa tungatungang bahin sa 3rd set, nitawag og medical timeout si Eala aron ipasusi ang gipamati niyang sakit sa iyang wala nga tiil. / ESL