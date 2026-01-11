Eala tagak sa semifinals

Nasugamak si Filipina tennis ace Alex Eala batok ni Wang Xinyu sa China, 7-5, 5-7, 4-6, sa semi-finals sa ASB Classic niadtong Sabado, Enero 10, 2026, sa Auckland, New Zealand.
Ning maong kapildihan, natuldokan na ang kampanya ni Eala sa labing una niyang gisalmutan nga torneyo sa 2026 ug magtutok na kini sa sunod niyang misyon nga mao ang Kooyong Classic sa Melbourne, Australia.
Sa 1st set, wala damhang nalubong dayon si Eala, 0-4, batok sa seventh seed niyang kontra ug wala na gyud siya nakabangon gikan niini.
Sa 2nd set, nakalabaw si Eala, 5-3, apan nakahigayon si Wang sa pagtabla niini, 5-5. Hinuon nakuha ni Eala ang kadaugan sa nagsunod duha ka mga duwa aron pagpugos sa deciding set.
Sa 3rd set, nabiyaan na sab si Eala, 0-3, ug human niini, nitawag si Eala og medical timeout ug temporaryong nibiya sa korte tungod kay aduna kini gipamati sa iyang likod.
Sa pagbalik ni Eala, nabiyaan na sab siya og 0-4. Niaksyon paggukod si Eala, 4-5, apan wala ra gihapon siya nakalahutay. / ESL