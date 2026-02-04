Superbalita Cebu

Eala, Tjen sulod sa Round of 16

Eala, Tjen sulod sa Round of 16
Eala
Published on

Ningdaog ang panagapares nila ni Filipina Alex Eala ug Indonesian Janice Tjen sa ilang premirong tahas sa Women’s Tennis Association (WTA) 500 Mubadala Abu Dhabi Open doubles kagahapon sa kadlawon, Miyerkules, Pebrero 4, 2026 (PH time) batok nila ni Canadian Leylah Fernandez ug French Kristina Mladenovic.

Dili lalim ang naagian nila ni Eala ug Jjen sa Round of 32 gumikan kay niagi pa sila og tulo ka sets una nila naangkon ang kadaugan, 7-5, 3-6, 10-6, nga nagtukmod kanila sa Round of 16.

Sa wala pa ning sangkaa, si Eala niduwa sab sa singles diin nidaog sab siya sa premiro niyang tahas batok ni Zeynep Sonmez sa Turkey, 6-4, 6-3. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph