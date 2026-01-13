Eala, Vekic maghinampakay og balik

Makighinampakay og balik si Filipina tennis ace Alex Eala sa beteranong Crotian player Donna Vekic sugod karong Miyerkules sa alas 8:00 sa buntag, Enero 14, 2026, ning higayona sa 2026 Kooyong Classic sa Kooyong Lawn Tennis Club sa Melbourne, Australia.
Sa premirong panagsangka sa duha ka magduduwa ning bag-ohay lang sa Round of 32 sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand, niagi pa og deciding set una napukan ni Eala si Vekic, 4-6, 6-4, 6-4.
Ang Kooyong Classic nga usa ka exclusive invitational event nga salmutan og dekalidad nga mga magduduwa gikan sa nagkalainlaing suok sa kalibutan, tipik sa preparasyon ni Eala alang sa labing una niyang pagsalmot sa mas prestihiyusong Australian Open.
Ning maong edisyon, lakip sa mga ningsalmot sa Kooyong Classic mao sila si kanhi world no. 5 Daniela Hantuchova sa Slovakia ug hometown bet Priscilla Hon.
Mokumbati si Eala sa Kooyong Classic nga adunay bawon nga dugang kadasig gumikan kay nisaka ang iyang career-best sa No. 49 sa bag-ong gawas nga rankings sa Women’s Tennis Association (WTA).
Nahitabo kini human nakaabot si Eala sa semi-finals sa ASB Classic. / ESL