Eala wa’y singot nga nakaabante

Wala’y singot nga nakaabante sa 2nd round si Filipina ace Alex Eala sa iyang kampanya sa Indian Wells Open sa California, USA human siya nakakuha og first-round bye.
Niini, igo na lang maghuwat ang World ranked No. 32 nga si Eala sa modaog sa 1st round match tali nila ni Dayana Yastremska sa Ukraine ug Zhang Shuai sa China alang labing una niyang pagpakita og aksyon sa kompetisyon.
Kon makalusot si Eala sa 2nd round, posible niyang ikaharong og balik si American world no. 4 Coco Gauff, kinsa maoy nagpilde kaniya sa q-finals sa Dubai Tennis Championships. / ESL