Eala, Williams kutob ra sa QF

Nitiklop na ang kampanya sa panagpares nila ni Filipina rising star Alex Eala ug American icon Venus Williams niadtong Huwebes sa gabii, Hunyo 25, 2026 (PH time), sa Bad Homburg Open doubles event sa Germany.
Kini human sila gipanghampak sa panagpares nila ni Slovakian Tereza Mihalikova ug British Olivia Nicholls, 6-3, 6-2, sa quarter-finals.
Naglabaw sila si Eala ug Williams sa 1st set apan human niini, ningratsada lang og kalit sila si Mihalikova ug Nicholls.
Nagpadayon ang kabangis nila ni Mihalikova ug Nicholls sa 2nd set ug wala nila hatagi og kahigayunan sila si Eala ug Williams nga makapanghulga.
Ang panagpares nila ni Eala ug Williams mao ang usa sa labing giatangan sa kompetisyon diin nasubhan sila og kadaugan batok nila ni Australian Alexandra Osborne ug American Catherine Harrison 6-3, 6-4.
Sa sunod nilang tahas, si Venus makigpares sa iyang igsuon nga si Serena sa umaabot nga Wimbledon. Ang panagpares nila ni Venus ug Serena nakalabni na og 14 ka Grand Slam doubles titles.
Sa iyang bahin, si Eala moduwa sab sa Wimbledon singles diin siya maoy seeded No. 29. / ESL