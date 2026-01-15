Eala World No. 100 ang unang tahas

Ang World No. 100 nga si Alycia Parks maoy unang kontra sa Filipino tennis star sa iyang unang Australian Open competition.
Ang 20-anyos nga si Eala kinsa ranked World No. 49, makigtigi ni Parks sa opening roun.
Tungod kay nagpadayon pa ang ikaupat nga round sa qualifying, wala pa matino ang eksaktong iskedyul sa duwa alang sa torneyo nga modagan gikan Enero 18 hangtod Pebrero 2.
Unang higayon ni Eala nga modula sa Australia sa lebel sa Grand Slam human siya nisulod sa mga main draw sa majors niadtong 2025, tuig nga iyang nabungkag ang WTA top 100 niadtong Marso.
Nakasalmot siya sa French Open sa Roland Garros ug Wimbledon niadtong miaging tuig ug nakuha ang iyang labing maayong Grand Slam finish sa US Open, diin nakaabot siya sa round of 64.
Samtang, si Parks nagdala og taas nga experience bisan pa sa iyang mas ubos nga ranggo. / RSC