Eala world ranked No. 40 na

Laing usa ka mayorihiyang tikang ang nahitabo sa kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala human siya nisaka sa bag-o niyang career-high No. 40 sa labing bag-ong Women’s Tennis Association (WTA) rankings kagahapon, Lunes, Pebrero 10, 2026.
Kining maong kalambuan nahitabo human sa quarterfinal appearance ni Eala sa pretihiyusong Abu Dhabi Open, diin napilde siya ni Russian Ekaterina Alexandrova sulod sa duha ka sets.
Gisugdan ni Eala ang iyang kampanya sa 2026 pinaagi sa pagsalmot sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand diin nakaabot siya sa semis apan napilde batok ni Xinyu Wang sa China.
Nasundan kini sa labing unang pagsalmot ni Eala sa Australian Open diin napilde siya ni American Alycia Parks sa opening round.
Human niini, nisalmot si Eala sa labing unang WTA event sa Pilipinas nga mao ang Philippine Women’s Open diin napilde siya ni Colombian Camila Osorio sa quarter-finals.
Wala man tuod siya nakalabni og kampyunato apan ang iyang mga naabot sa nagkadaiyang WTA tournaments igo na aron mosaka ang iyang ranking gikan sa No. 50, No. 49, hangtod na sa No. 40.
Sa presstime kagabii, nagsagubang si Eala sa premiro niyang tahas sa WTA1000 Qatar Open batok kang Tereza Valentova sa Czech Republic. / ESL