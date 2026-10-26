Eala yanong misulod sa 2nd round

Yanong niabante sa 2nd round si Filipina tennis ace Alex Eala human niya gimakmak si Mika Stojsavljevic sa Great Britain, 61-6-2, kagahapon, Oktubre 26, 2026, sa 2026 Toray Pan Pacific Open sa Ariake Coliseum sa Tokyo, Japan.
Si Eala, kinsa No. 8 seed sa torneyo ug kasamtangang world No. 20, nihuman sa hinampakay sulod lang sa usa ka oras ug 15 ka minutos.
Sa 1st set pa lang, nagbangis dayon ang 21-anyos nga si Eala ug iyang gibutlogan sa nag-unang lima ka duwa ang 17-anyos nga si Stojsavljevic, kinsa nakaabot ning puntoha pinaagi sa wildcard.
Human niini, nakuha sa world No. 308 nga si Stojsavljevic ang labing una niyang puntos sa duwa apan pagkasunod duwa, gipaneguro ni Eala nga mahuman na ang set.
Maomao ra sab ang dagan sa duwa sa 2nd set.
Sa 2nd round, kontrahon ni Eala si world No. 38 Talia Gibson sa Australia. / ESL