Eala, Yastremska magtigi'g balik

Makigsangka og balik ang Pinay tennis star nga si Alex Eala sa pamilyar nga kontra nga si Dayana Yastremska sa Ukraine human nidaog ang naulahi sa qualifiers aron maporma ang ilang "Round 2 duel" sa main draw sa 2026 Indian Wells Open (BNP Paribas) karong weekend sa California, United States.
Si Yastremska nga kasamtangang WTA No. 52, nipilde ni No. 62 Shuai Zhang sa China pinaagi sa straight sets, 6-3, 6-2, niadtong Huwebes, Marso 5, 2026.
Tungod niini, nakuha niya ang higayon nga maka-rematch ang WTA No. 32 nga si Eala kinsa nakakuha og "bye" sa opening round niining hugot nga kompetisyon nga gilangkuban sa 96 ka mga magduduwa.
Kini na ang ikaduhang higayon nga mag-abot ang duha human gilubong sa 20-anyos nga Pinay ang 25-anyos nga si Yastremska, 6-1, 6-2, didto sa quarterfinals sa Eastbourne Open. / RSC