Eala, Yulo mangulo sa 242 Pinoy athletes alang sa Asian Games

Pangulohan nila ni Filipina tennis sensation Alex Eala ug Olympic gold medalist Carlos Yulo ang 464 ka Pinoy nga mga atleta nga modala sa bandera sa Pilipinas alang sa 20th Asian Games nga sugdan karong Septiyembre 19, 2026, sa Aichi-Nagoya, Japan.
Ang Philippine Olympic Committee (POC) nakasumiter na pinal nga listahan sa tanang Pinoy nga mga atleta ngadto sa Asian Games organizing committee niadtong Lunes, Septiyembre 7.
Dayag nga sila si Eala ug Yulo nahilakip sa gilaumang makahatag og gold medal sa Pilipinas sa Asian Games, nga ipahigayon matag upat ka mga tuig.
Moduwa sab pagbalik aron depensaan ang ilang gold medal sila si jiu-jitsu artist Annie Ramirez, pole vaulter EJ Obiena ug ang national basketball team Gilas Pilipinas.
Lakip sa gilaumang makatunol og gold medal sa Pilipinas mao ang mga boksidor nga sila si Nesthy Petecio, Aira Villegas, ug Carlo Paalam.
Ang POC masaligon nga malabwan sa Pilipinas ang upat ka gold medals nga naangkon niini sa niaging edisyon. / ESL