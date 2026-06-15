Earthworks sa Monterrazas ipahunong ni Osmeña kon di mahuman ang flood mitigation structures

Gisubli ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang iyang panawagan nga ipahunong una ang tanang earthmoving ug uban pang development activities sa Monterrazas de Cebu hangtod nga hingpit nang mahuman ug mahimong operational ang mga flood mitigation structures sa proyekto.
Matod ni Osmeña nga “irresponsible and shortsighted” ang paghuwat sa kusog nga panawagan sa dili pa aksyunan ang posibleng mga risgo nga dala sa maong hillside development.
“The issue of Monterrazas is not currently in the public eye, but I don’t care. It is irresponsible and shortsighted to wait for public clamor to address it,” nagkanayon si Osmeña.
Gitandi niya kini sa iyang gisugyot niadtong 2018 nga moratorium sa pagtukod og mga building nga mas taas pa sa maabot sa bugtong 18-story ladder truck sa Dakbayan sa Sugbo.
Niadtong panahona, matod niya, gisaway siya ug gitawag nga “anti-business” ug “anti-progress.”
Nahinumdoman ni Osmeña nga lima ka tuig ang milabay, nasunog ang usa ka 35-story condominium nga gitukod pa lamang, nga nakapatumaw sa mga kabalaka bahin sa kapasidad sa emergency response.
“I was called anti-business and anti-progress simply for saying lives are more important than buildings. But just five years later a 35-story condominium caught a fire so catastrophic it was impossible to control. We can only be grateful that it was still under construction and unoccupied,” matod sa bise mayor.
Gipangutana usab niya unsa kaha ang mahimong resulta kon adunay mga nagpuyo na sa maong building sa higayon nga nahitabo ang sunog.
Suma sa usa ka proposed resolution nga gipirmahan ni Osmeña, ang rekomendasyon gibase sa flood mitigation plan nga gisumiter sa Mont Property Group, nga nagtug-an nga dugangan ang kapasidad sa ilang detention ponds og 240 porsyento labaw pa sa gikinahanglang kapasidad.
Gihisgutan sa resolusyon nga bisan mapuslanon ang pagpalapad sa detention ponds, ang bisan unsang earthmoving activities nga walay kalabotan sa flood mitigation mahimong makapaspas sa pag-agos sa tubig paubos ug makadugang sa peligro sa mga komunidad nga nahimutang sa ubos sa proyekto.
Giawhag sa maong lakang si Mayor Nestor Archival nga magpagawas og cease-and-desist order nga maglangkob sa tanang development activities sa Mont Property Group, gawas lamang sa mga kalihukan nga direktang may kalabutan sa pagtukod sa mga water catchment ug flood control structures.
Ubos sa gisugyot nga resolusyon, magpabilin ang cease-and-desist order hangtod nga mahuman ug mahimong operational ang tanang water catchment structures. / CAV