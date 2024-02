EASL Final Four Lapu-Lapu andam na

Andam na ang Lapu-Lapu City sa pag-host sa East Asia Super League (EASL) Final Four nga ipahigayon sa sunod buwan sa Hoops Dome.

Mao kini ang gipadayag ni Lapu-Lapu City Councilor Jan Vincent Dela Serna sa zoom press conference kagahapon, Pebrero 20, 2024, kauban ang mga nagpasiugda sa kompetisyon.

Ang duha ka mga engkuwentro sa semi-finals ipahigayon sa Marso 8, 2024 samtang mosunod ang inilugay sa ikatulong puwesto ug kampyunato karong Marso 10, 2024.

Sa semis, magsangka ang South Korean teams Seoul SK Knights batok Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters sa alas 5:00 sa hapon dayon magparang ang Chiba Jets sa Japan ug New Taipei Kings sa Taiwan sa alas 8:00 sa gabii.

Ang mga modaug ning sangkaa mao ang magkombati sa knockout championship game samtang ang mangapilde mao ang mag-ilog sa ikatulong luna.

Nagkanayon si Dela Serna nga alang ning maong kompetisyon, gipa-renovate sa local government ang Hoops Dome ug aduna na kini bag-ong sawog ug mga kahimanan nga gipanggamit nga pasado sa international standard.

Lakip sa teams nga giatangan ning maong kompetisyon mao ang Anyang Red Boosters tungod sa presensya sa Pinoy nga si Rhenz Abando, kinsa nakakulit na’g dakong ngalan sa Korean Basketball League.

Giatangan sab ang New Taipei Kings tungod sa prensensya ni Jeremy Lin, kinsa maoy nagpasikat sa “Linsanity” sa National Basketball Association (NBA) dihang nagduwa pa kini sa New York Knicks kaniadto.

Ang kam­pyon sa tor­neyo maka­dawat og nag­lagiting nga $1,000, 000 makaluklok og $500,000 ang 2nd placer, ug $250,000 sa 3rd placer.

“I think money aside, these clubs are representing their national teams. It’s an opportunity for them to showcase the best of the best in the world,” matod ni EASL co-founder ug CEO Henry Kerins. / ESL