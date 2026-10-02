EASL karon sa Seaside Cebu Arena

Mga duwa karon:
4:00 pm- Macau batok Taipei
7:00 pm- Philippines batok Hong Kong
Kulbahinam ug dekalidad nga mga aksiyon sulod sa rectangle nga korte ang gilaumang masaksihan sa pagpahigayon og duha ka duwa sa East Asia Super League (EASL) karong Sabado, Oktubre 3, 2026, sa world-class SM Seaside Cebu Arena sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang representante sa Pilipinas nga mao ang Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) champions Abra Solid North Weavers masubhan ning maong kompetisyon isip puli sa Philippine Basketball Association (PBA) squad Meralco Bolts nga nakadesisyon nga dili moduwa ning higayona.
Sa labing una nilang tahas, ang Weavers makigbatok sa Hong Kong Eastern sa main game karong alas 7 sa gabii human sa engkuwentro tali sa Macau Hou Chon batok Taipei Fubon Braves sa premirong duwa nga sugdan sa alas 4 sa hapon.
Human sa ilang dominasyon sa MPBL, ang Weavers gilaumang mosagubang og mas malisod nga tahas ning maong torneyo.
Dili ikalimod nga mas nakabintaha ang Hong Kong Eastern gumikan kay pamilyar na kini sa regional competition apan ang gilaumang maglanoglanog nga abiba sa home crowd seguradong makahatag sa Weavers og dugang kadasig nga magsilbe nilang dugang hinagiban.
Ang Weavers magsalig og maayo sa kasamtangang MPBL MVP Dave Ildefonso, anak ni PBA legend Danny Ildefonso, lakip na sa makapaukyab nga Fil-Am guard nga si DJ Fenner ug 2025 MPBL Rookie of the Year Raven Gonzales.
Aron mas makakombati og maayo sa EASL, gikuha sa Weavers sila si 6’11’ Malick Diouf, kanhi UAAP champion-MVP ug kanhi PBA import Jaylen Johnson.
Ang Weavers nahisakop sa Group C kauban ang Hong Kong Eastern, Ryukyu Golden Kings sa Japan ug Taoyuan Pauian Pilots sa Chinese Taipei.
Nahilakip sa Group A mao ang Alvark Tokyo sa Japan, Goyang Sono Skygunners sa South Korea, TSG GhostHawks sa Chinese Taipei), ug South Gobi Broncos sa Mongolia samtang naglangkob sa Group B mao ang Busan KCC Egis sa South Korea, Nagasaki Velca sa Japan, Taipei Fubon Braves sa Chinese Taipei, ug Hou Chon sa Macau.
Ang mopatigbabaw nga duha sa matag grupo human sa single round elimination group stage mao ang makaabante sa Round of 6 Playoffs. / ESL