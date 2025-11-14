EASL para sa biktima sa bagyong Tino

Dekalibre nga basketball action ang dalhon sa Meralco Bolts ug Macau Black Bears sa mga Sugboanon sa usa ka charity game sa Easi Asia Super League (EASL) karong gabii, Nobiyembre 15, 2025, sa Cebu Coliseum.

Ang Bolts modala sa locals nga sila si Chris Newsome, Chris Banchero, Raymond Almazan, ug reinforcements nga sila Rondae Hollis-Jefferson, Vahedi Mohammadsina ug bigman Ismael Romero.

Sa EASL, ang Bolts naghupot og 2-1 (win-loss) record samtang ang Macau mo-debut karon nga season. Sugdan ang duwa alas 6 sa gabii.

Lakip sa players sa Macau sila si Phoenix Shackelford, Lao Chong Pong, Omari Peek-Green, Torrence Watson, ug Damian Chong Qui.

Ang maong charity game gibuhat para sa mga biktima sa Typhoon Tino nga niigo sa Sugbo niining buwana.

Nagpahigayon og press conference ang mga organiser kagahapon, Nobiyembre 14, nga gitambungan nila ni EASL senior Vice President and Head of Operations Dominic Tang, Meraclo Bolts Team Manager Paolo Trillo, Cebu City Councilor Jose Abellanosa, ug Cebu City Sports Commission Chairman Dr. Rhoel Dejaño.

“It's no secret that the Cebuanos are some of the best fans in the world, most avid basketball fans. So there's a lot of excitement to be playing over here," batbat ni Trillo.

“But what made it more exciting for us is the basketball for a cause here in Cebu” sigon niini.

Butyag pa niya nga ang Meralco nakatigom na og P500,000 nga ilang idonar sa biktima sa earthquake ug typhoon. Idugang nila kini sa proceeds nga gikan sa EASL.

Ang Bolts kinsa mao ang representate sa PBA sa EASL, gikan sa 85-76 nga daog batok Taoyuan Pauian Pilots niadtong Nobiyembre 8 sa Ilagan, Isabela. / RSC