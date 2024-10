EASL sugdan karong gabii sa Pilipinas

Sugdan karong Miyerkules sa gabii, Oktubre 2, 2024, ang bag-ong season sa East Asia Super League (EASL) sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Duha ka teams sa Philippine Basketball Association (PBA) nga mao ang San Miguel Beermen ug Meralco Bolts ang mopakita’g aksyon sa kompetisyon nga salmutan sab sa champion ug runner-up teams sa mga liga sa Japan, South Korea, Taiwan, ug Hong Kong.

Sa premirong duwa, ang Beermen makigsangka sa 2024 Korean Basketball League runner-up Suwon KT Sonicboom sugod sa alas 6:00 sa hapon.

Sa main game, ang Bolts ma­kigbatok sa kampyon sa Macau Basketball League (MBL) nga mao ang Macau Black Bears.

“Starting the season in Manila is a perfect way to showcase the passion and energy of EASL,” pamahayag ni EASL CEO Henry Kerins nga napatik sa basketballnews.com.

“EASL Tip-Off 2024 is just the beginning of what we expect to be another amazing season of the best basketball in Asia.” / ESL