EASL sugdan sa SM Seaside Arena, Oct.3

Gikatahong niuyon si Filipino boxing icon Manny Pacquiao nga motunga isip pinasidunggang dinapit sa pagsugod sa East Asia Super League (EASL) 2026-27 season karong Oktubre 3, 2026, sa SM Seaside Arena sa Dakbayan sa Sugbo.
Duha ka duwa ang masaksihan ning adlawa nga maoy nagmarka sa labing unang professional basketball games nga mapahigayon ning bag-o ug world-class nga venue.
Lakip sa mga mopakita og aksiyon mao ang defending Maharlika Pilipinas Baslketball League (MPBL) nga mao ang Abra Weavers, nga masubhan isip representante sa Pilipinas sa labing unang higayon ning prestihiyusong kompetisyon.
Ang mga moasdang nga teams mao ang Macau Hou Chon, Taipei Fubon Braves, ug Hong Kong Eastern.
Sa main game, magsangka ang Weavers batok Hong Kong Eastern human sa engkuwentro sa Hou Chon batok Fubon Braves.
Nadesisyunan nga imbitahon ang Pambansang Kamao ng Pilipinas gumikan kay gawas nga mahiligon sab kini sa basketball, mao kini ang founder ug CEO sa MPBL.
“The Abra Weavers have earned this opportunity through their championship season, and I couldn’t think of a better way to introduce them to Asia than by opening the EASL season in front of Filipino basketball fans,” matod ni Pacquiao sa usa ka news release.
“This is another proud milestone for the MPBL and Philippine basketball, and we’re excited to see Abra represent our league on the regional stage.”
Gihulagway ni EASL CEO Henry Kerins nga ang pagpahigayon og mga duwa sa Dakbayan sa Sugbo, partikular sa state-of-the-art niining venue, usa ka perpektong pagsugod sa bag-ong season sa liga.
“Launching the season in Cebu with four outstanding clubs, in a brand-new arena, is the perfect way to begin our biggest and most exciting season yet,” matod ni Kerins.
Ang mga tiket mapalit pinaagi sa Ticketmaster. / ESL