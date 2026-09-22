EASL utangan maong Bolts wa na miduwa

Nitingog na ang Philippine Basketball Association (PBA) ning bag-ohay lang kon nganong wala kini representante sa 2026-27 season sa East Asia Super League (EASL), nga maoy labing unang higayon nga nahitabo sukad sa pagkahimugso sa liga.
Gibutyag ni PBA Commissioner Willie Marcial nga nakadesisyon ang liga nga dili na mopadala og representante gumikan kay hangtod karon, wala pa mabayri sa EASL ang Meralco Bolts sa tanang mga nagasto niini sa pagsalmot niini sa niaging season.
Ang EASL giingong maoy moabaga sa tanang gastuhan sa visiting teams. Sa ilang pagsalmot sa miaging season, ang Bolts mao una ang nigasto sa tanan nilang gastuhanan sa pagtuo nga ulian ra sila sa EASL apan hangtod karon, wa pa mobayad kanila ang regional league.
Wala gitug-an ni Marcial kon pila ang kantidad apan ang wala pagbayad sa EASL sa angayan niining bayran ngadto sa Meralco igo na nga rason aron dili na sila moduwa sa liga.
“Kaya hindi na sasali ang PBA dahil ang dami pang kulang sa atin, ang dami pang remittances na hindi pa binibigay sa atin,” matod ni Marcial nga napatik sa Spin.ph.
Ang Abra Weavers nga maoy defending champions sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL), maoy nipuli sa Meralco isip representante sa Pilipinas sa toneyo. / ESL