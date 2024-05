East finals sugdan na

Sugdan na sa host Boston Celtics ug Indiana Pacers ang ilang panagharong sa Eastern Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Mayo 22, 2024 (PH time).

Ang Celtics, nga maoy No. 1 overall human sa regular season, mas taas og pahuway gumikan kay sayo nilang nadispatsar ang Miami Heat sa 1st round playoffs series, 4-1.

Laing 4-1 nga kalampusan ang nahimo sa Celtics batok sa Cleveland Cavaliers sa conference semi-finals series.

Sa ilang bahin, ang Pacers nagkinahanglan og unom ka mga duwa una nila napalagpot ang Milwaukee Bucks, 4-2, sa 1st round.

Unya ning-agi pa og deci­ding Game 7 ang Pacers una nila nataktak ang New York Knicks sa laing conference se­mi-finals series.

Managlahi man ang ilang naagian paingon ning ilang nahimutangan sa pagkakaron apan ang labing seguro, parehong madasigon, determinado ug andam ang duha ka mga kampo sa ilang panag-engkuwentro.

“You just got to focus on what matters most,” matod ni Celtics forward Jaylen Brown.

“That’s your team. That’s each possession in front of you. That’s whatever your job is.”

Sa iyang bahin, nagkanayon si Indiana guard Tyrese Haliburton nga wala sila nasurpresa nga nakaabot sila ning puntoha tungod sa gihimo nilang pagpangandam.

“We had preseason camp in Nashville – just players, no coaches. That’s what we communicated from the jump. That we expected to be here. This ain’t a surprise to us,” asoy ni Haliburton.

Ang duha ka mga kampo pulos naila sa ilang makapaukyab nga opensiba.

Nag-una ang Celtics sa regular season offensive rating pinaagi sa ilang 122.5 puntos nga average samtang nagsunod ang Pacers (120.5).

Nabalit-ad kini sa playoffs diin nag-una na ang Pacers (121.70) samtang nagsunod ang Celtics (118.9).

Sa depensa, dili ikalimod nga nakabintaha ang Celtics. / AP