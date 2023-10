East vs. West ibalik sa NBA

Gituohang ibalik na ang tradisyunal nga East vs. West format sa National Basketball Association (NBA) All-Star Game.

Gipadayag ni NBA Commissioner Adam Silver sa interbyu sa ESPN nga wala pa man tuoy pinal nga desisyon apan adunay plano nga tangtangon na ang kasamtangang format diin ang top vote-getters maoy moporma sa ilang tagsatagsa ka team.

“Maybe a return to something more traditional, in terms of how the teams are presented,” matod ni Silver.

Ang All-Star Game sa umaabot nga season ipahigayon karong Pebrero 18, 2024 sa Indianapolis.