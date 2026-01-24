Eat Bulaga host, buking sa one-night stand?

Gibuking sa singer-comedian nga si Echo Caringal nga aduna siyay naka-one-night stand nga sikat nga TV host sa “Eat Bulaga“.
Iya ning gibutyag atol sa interview niya sa podcast nga “Think Talk Tea” ni Kring Kim o mas naila nga Madam Kring.
Si Echo kahinumdoman ang nag-grand champion sa “BakClash,” ang kanhi singing competition sa “Eat Bulaga” niadtong 2018 ug 2019.
Human sa iyang kadaugan, si Echo nahimo sab tipik sa maong noontime show. Usa sab siya ka stand-up comedian sa comedy bar ni Vice Ganda.
“Inaya niya ako sa bahay nila. Inom-inom lang ng alak, nalasing. Nag-Netflix and chill.. Nagising na lang kami na magkayakap kami. Tapos breakfast in bed. Tapos sabay kaming pumunta sa work,” butyag pa niya.
Apan iyang giabsuwelto nga dili si Allan K kinsa matod niya maoy iyang boss.