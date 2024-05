Eclarino: Labing init sa Mayo wa pa moabot

Wa pa moabot ang labing taas nga grabeng kainit sa adlaw ning buwan sa Mayo nga dala sa El Niño phenomenon sa Sugbo.

Ang weather specialist nga si Jhomer Eclarino, gikan sa Visayas Philippine Atmosphe­ric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Regional Services Division, niingon niini taliwala sa mga taho nga natapos na ang labing grabe nga El Niño.

Si Eclarino nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Mayo 12, 2024, nga wa pa nila isalikway ang posibilidad nga motaas ang kainit sa Sugbo sa umaabot nga mga adlaw.

“Ang ubang areas possibly na-reach na nila ang taas nga heat index, dili pakompyansa kay wala pa nahuman ang dry hot season o tag-init sa Pilipinas,” matod ni Eclarino.

Si Eclarino nitataw nga ang labing taas nga natala nga heat index sa Sugbo karong tuiga anaa pa sa 40 degrees Celsius.

Gi-categorize kini ubos sa kategorya nga grabeng pag-amping, ilabi na nga ang grabe nga kainit dunganan sa mga kalihokan mamahimong moresulta sa heat stroke.

Ang weather expert nidugang nga kinahanglang magpabiling magbinantayon ang publiko tungod kay gipaabot pa nila nga mosaka ngadto sa 44 degrees Celsius ang kainiton sa temperatura.

“Dili pa kompyansa because May is the hottest month sa atoa so possibly mosaka pa atoang heat index,” matod niya.

Sa unang mga taho, si Eclarino niingon nga sa miaging tuig, ang pinakataas nga heat index nga natala sa Sugbo kay 43 degrees Celsius niadtong Mayo 17, 2023.

Sa laing bahin, alang karong semanaha, siya niingon nga ang init nga panahon mopatigbabaw bisan pa man sa hilit ug luma­labay nga pag-ulan sa hapon hangtod sa sayong kabuntagon.

Gipasabot niya nga kining mga pag-ulan dala sa easterlies ug localized thunderstorms.

Ang Easterlies mao ang hangin sa silangan, kasagaran sa mga tropikal nga rehiyon sama sa Pilipinas, nga nagdala sa init, umog nga panahon ug panagsa nga pag-ulan.

Base sa ilang database, ang pinakataas nga surface temperature karong semanaha moabot sa 32 degrees Celsius, samtang ang heat index sa Dominggo ug Lunes, Mayo 13 mahimong moabot ngadto sa 39 degrees Celsius.

Ang heat indenx kay usa ka sukod ko unsa ka init ang bation niini kon ang relatibong humidity iapil sa aktuwal nga temperatura sa hangin sa ibabaw, nga nagtumong sa aktuwal nga temperatura sa hangin nga gisukod sa usa ka thermometer. / KJF