Eco-bags gisudla'g P7M nga drugas napalgan

Nakarekober ang Southern Police District (SPD) sa duha ka eco-bags nga adunay sulod nga gibanabana nga moabot sa P7.13 milyunes nga kantidad sa gituohang ilegal nga druga human napalgan nga gibiyaan sa Apartment Ridge Street, Barangay Urdaneta, Dakbayan sa Makati, Metro Manila niadtong Dominggo, Disyembre 14, 2025.
Base sa pamahayag ni SPD Director Brig. Gen. Randy Arceo nga ang maong mga bag way tag-iya ug napalgan sa alas 12:20 sa udto.
Ang maong impormasyon naggikan sa usa ka tawag sa telepono nga nadawat alas 12:05 sa udto sa Substation 5 sa Police Station 2 gikan sa usa ka concerned citizen.
Giinspeksyon sa mga operatiba sa Makati City Police ang maong mga butang ug aduna kini mga tableta sa ecstasy nga nagkantidad og P6.23 milyunes, marijuana kush nga nagkantidad og P655,000, mga marijuana oil vape cartridge nga nagkantidad og P23,400, ug cocaine nga nagkantidad og P222,600, gibanabana nga moabot ngadto sa P7,131,500 ang mga illegal drugs nga narekober.
“This recovery shows how alert citizens and responsive police units can stop large volumes of illegal drugs from reaching our streets. Every report matters,” matod pa ni Arceo.
Wa pay nailhan nga mga suspek nga maoy tag-iya sa maong mga druga nga gi-turn over ngadto sa SPD Forensic Unit alang sa laboratoryong eksaminasyon ug dugang nga imbestigasyon. / PNA