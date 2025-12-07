Economic zone sa Lungsod sa Balamban palapdan ni PBBM

Gipili ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pito ka mga bahin sa yuta sa Balamban, Cebu, aron iapil sa kasamtangan nga West Cebu Industrial Park-Special Economic Zone.

Gipirmahan ni Presidente Marcos ang Proclamation No. 1105 niadtong Disyembre 4, 2025, nga naglakip sa pito ka mga bahin sa yuta nga adunay kinatibuk-ang gidak-on nga 69,490 square meters, nga nahimutang sa mga Barangay Arpili ug Buanoy sa Balamban, alang sa West Cebu Industrial Park-Special Economic Zone, sumala sa usa ka news release ning Dominggo, Disyembre 7.

Ang paglakip sa yuta sa West Cebu Industrial Park-Special Economic Zone gipailalom sa mga probisyon sa Republic Act (RA) 7916 o ang Special Economic Zone Act of 1995, sumala sa kausaban sa RA 8748, sa implementing rules ug regulations niini, ug sa Philippine Economic Zone Authority (PEZA) Board of Directors Resolution No. 22-117 series of 2022.

Sa Barangay Arpili, ang mga bahin sa yuta, nga gilakip sa ecozone, gilakipan og mga titulo nga Lot 4-A Sk-07-000192 TCT No. 113-2024000343 ug Lot 1770 Sk-07-000190, TCT No. 113-2024000072.

Samtang, sa Barangay Buanoy, ang gilakip nga mga bahin sa yuta naglangkob sa lima ka mga titulo sa yuta: Lot 1437-A-2-A-2 Sk-07-000191 TCT No. 113-2014000144; Lot 1437-A-2-B-2 Sk-07-000193 TCT No. 113-2014000351; Lot 1437-A-2-C-2 Sk-07-000191 TCT No. 113-2014000146; Lot 1686 Sk-07-000313 TCT No. 113-2025000701; ug Lot 1695 Sk-07-000186 TCT No. 1132024000260. / PND