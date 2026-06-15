ECYY community run, mihiusa sa komunidad sa runners sa Sugbo

Padayon nga nagkadako ang interes sa mga community run sa mga managanay sa Sugbo nga nahimong plataporma alang sa mga atleta ug fitness enthusiasts aron magpraktis, magkonektar, ug mangandam alang sa umaabot nga mga lumba.
Ang community run usa ka panagtapok sa mga managanay diin sila magdungan og ensayo pinaagi sa group training sessions.
Kasagaran kini naglakip og endurance runs ug running drills nga gitumong sa pagpaayo sa ilang performance.
Pinaagi niini, mas mapalambo sa mga partisipante ang ilang abilidad sa pagdagan samtang nangandam alang sa umaabot nga mga road race ug marathon.
Gawas sa pag-ensayo, ang community run usa sab ka maabi-abihong palibot alang sa beginners.
Ang mga beginner adunay higayon nga makat-on gikan sa mas eksperyensiyadong mga runner nga naghimo sa maong kalihukan nga abli ug ma-access sa mga tawo bisan unsa pa ang ilang fitness level.
Usa sa mga community run nga nahimong regular nga panagtapok sa mga managanay mao ang ECYY Community Run sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang grupo kauban sa Cebu based running group nga JVPRG, ang nag-una sa pag-organisa og community runs sa siyudad human sa COVID-19 pandemic niadtong 2022. Kasagaran nga moabot og 5 hangtod sa 10 kilometros ang gilay-on nga daganon sa ilang community runs, diin magbahis-bahis ang mga partisipante sa nagkadaiyang kadalanan sa Cebu City.
Ang tinguha sab sa ECYY mao ang pagdasig sa mga tawo, ilabina sa mga wala pa makasulay og bisan unsang dula o sport, nga sulayan ang pagdagan isip usa ka paagi sa pag-ehersisyo ug pagmintinar sa maayong panglawas.
Gawas sa pagserbisyo isip usa ka plataporma alang sa pag-ensayo, ang community runs sama sa ECYY naghatag sab og alternatibong oportunidad alang sa mga indibidwal nga dili kanunay makasalmot sa mga road race tungod sa registration fees nga kasagarang gikinahanglan sa maong mga kalihukan.
Pinaagi sa libre nga mga group run, ang mga partisipante makabenepisyo sa organisado nga pag-ensayo, makatigom og bililhong kasinatian sa pagdagan, ug mahimong kabahin sa usa ka masuportahang komunidad sa mga mananagan nga walay dugang nga gasto nga kasagarang nalangkit sa pag-apil sa mga running competition.
Samtang padayon nga nagkadako ang kasikat sa pagdagan, gilauman nga adunay dakong papel ang mga community run sa pagdasig sa mas daghang indibidwal nga mosulod sa maong dula ug mahimong kabahin sa nagkalapad nga kultura sa pagdagan sa Sugbo. / PR