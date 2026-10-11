Edcom 2: 31,600 ka Grades 1 hangtod 3 students sa Sugbo maglisod sa pagbasa

Gibanabanang moabot sa 31,600 ka mga tinun-an sa Grades 1 hangtod 3 sa Lalawigan sa Sugbo giklasipikar nga maglisod sa pagbasa sa paghuman School Year 2025-2026, sumala sa Second Congressional Commission on Education (Edcom 2).
Gipresentar ni Edcom 2 Executive Director Dr. Karol Mark R. Yee ang maong mga numero niadtong Huwebes, Oktubre 1, 2026, atol sa Early Childhood Care and Development Convergence 2026 sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. (Rafi) sa Sugbo.
Ang datos naggikan sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment (CRLA) sa Department of Education (DepEd), nga gipatuman sa mga tunghaan sa pagsugod ug sa paghuman sa matag school year.
Ang CRLA nibahin sa mga estudyante sa lima ka mga kategoriya: Low Emerging, High Emerging, Developing, Transitioning, ug Grade Level Ready.
Ang mga tinun-an nga nalakip sa unang duha ka mga kategorya maoy giisip nga “maglisod sa pagbasa.”
Sa tibuok Lalawigan sa Sugbo, hapit 11.3 porsiyento sa mga tinun-an sa Key Stage 1 (Grades 1 hangtod 3) nga gipailawom sa pagtuon sa pagbasa, o 31,633 ka pupils, ang naglisod sa pagbasa.
Sa Schools Division Office (SDO) sa Sugbo, 11 porsiyento, o hapit 13,300 ka mga tinun-an, ang nalakip sa maglisod sa pagbasa. Kini ang ikatulo nga labing taas nga gidaghanon sa tanang divisions sa tunghaan sa tibuok nasod, sunod sa Camarines Sur (15,251) ug Maguindanao del Norte (13,767). / MVG