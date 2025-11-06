Eddiegul namatay sa edad nga 95

NIPANAW na sa laing kalibutan si kanhi mayor sa Dakbayan sa Talisay ug Kongresista Eduardo "Eddiegul" Gullas sa edad nga 94-anyos.
Sa post sa University of the Visayas (UV) page, ilang gipahibawo ang dakong kasubo sa kamatayon ni Eddiegul niadtong Nobyember 6, 2025.
"It is with profound sadness that we announce the passing of Atty. Eduardo Rivera Gullas I, a respected public servant, educator, visionary leader, and sportsman, who peacefully joined his Creator on Thursday morning, November 6, 2025, " suma sa ilang post.
Si Eddiegul giila isip usa sa labing impluwensyal ug senior nga politiko sa Sugbo.
Ang iyang karera sa public service ug edukasyon nilungtad og daghang dekada.
Si Gullas nagsilbi isip representante sa Unang Distrito sa Sugbo sulod sa daghang termino ug sa ulahi nahimong mayor sa Dakbayan sa Talisay.
Siya ang lider sa politikanhong clan sa Talisay nga nagbilin sa mga kalambuan sa Unang Distrito.
Sa Talisay, naila siya sa iyang papel sa pagpalambo sa siyudad ug sa pagpalapad sa mga serbisyo publiko, lakip na ang cityhood sa Talisay.
Siya usab nagsilbing Gobernador sa Sugbo gikan 1976 hangtod 1977.
Gawas sa politika, si Gullas giila usab tungod sa iyang trabaho sa natad sa edukasyon isip kabahin sa pamunoan sa pamilya sa University of the Visayas (UV), usa sa labing karaan ug pinakadako nga unibersidad sa Sugbo.
Ang iyang pamilya ang nagpadayon sa pagdumala sa maong institusyon, nga nag-umol sa daghang mga Sugbuanon. (VLM)