Editoryal: 2 ka bersyon sa pagpatay sa polis
Ang pagtahan ni Leonardo Manto Jr. alyas Jun didto sa Pasig City, lima ka adlaw human sa pagpusil-patay kang Police Captain Joel Deiparine ug pagkaangol ni Police Executive Master Sergeant Artchel Tero sa usa ka surveillance operation sa bukirang bahin sa Sugbo, maoy usa ka mahinungdanong kalamboan.
Kini naghatag og kahayag sa kaso, apan nagpabilin ang daghang pangutana mahitungod sa nahitabo niadtong gabhiona.
Si Captain Deiparine sa Criminal Investigation and Detention Group (CIDG) namatay sa linya sa katungdanan niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 25, 2025.
Nagsakay siya sa motorsiklo kauban si Master Sergeant Tero aron himoon ang ilang trabaho—ang pagpaniid kang Manto, usa ka tawo nga gikataho nga nalambigit sa pagpamaligya og armas.
Ang ilang misyon nahimong trahedya sa dihang si Manto Jr. ug kaubanan nga nagsakay og pick-up nga sakyanan ang matud pa mibabag sa ilang agianan ug mipabuto sa ilang armas tumong kanila.
Apan lahi ang pamahayag ni Manto Jr. atol sa ka interbyu ni Atty. Ruphil Bañoc sa DYHP.
Matud niya nga nakugang na lang siya nga sa iyang pagliko paingon sa iyang balay gipamusil siya sa nakamotorsiklo.
Giangkon hinuon ni Manto nga sa dihang nagbawos-bawos na sila og pinusilay adunay laing buto sa armas nga iyang nadungog nga iyang gituohan nga gikan sa iyang mga silingan nga nitabang niya.
Nangayo siya og pasaylo sa pamilya ni Deiparine kay wala siya magtuo nga polis ang iyang naengkuwentro. Kay kon nasayod pa siya dili gyud unta kadto niya mabuhat kay dako ang iyang respeto sa mga polis.
Una ning mitahan sa iyang kaugalingon ang 41 anyos nga igsoon ni Manto Jr. nga si Johnrey, sa opisina ni City Councilor Dave Tumulak niadtong Oktubre 28 sa alas 10 sa gabii. Ang pagka-paspas sa pagtahan ni Manto Jr., bisan pa nga didto sa Metro Manila ug dili sa Cebu City, nagpakita sa kakusog sa manhunt operation ug sa P500,000 nga ganti nga gipahamtang sa iyang ulo.
Gihimo niya kini tungod sa nationwide manhunt operation, sumala ni Pasig City Police Chief Colonel Hendrix Mangaldan.
Kini usa ka klarong mensahe: walay makalingkawas sa hustisya kon ang tibuok gahom sa balaod ug ang publiko magtinabangay.
Giingon niya nga wala siya motahan sa kapulisan sa Sugbo tungod sa kahadlok nga buhatan og “scenario” nga misukol sa mga tinugyanan sa balaod aron siya patyon.
Ang iyang pagpangayo og pasaylo sa pamilya ni Deiparine, uban ang pag-ingon nga wala siya masayod nga pulis ang iyang naengkuwentro, ug ang pagtuo nga iyang gikabangi ang nagsunod kaniya, kinahanglan usab nga imbestigahon pag-ayo.