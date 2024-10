Editoryal: 50-50: Cortes batok Ouano

Kon sa boksing pa, mura’g Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather Jr. kining posibleng panag-atbang nila ni Cebu Provincial Board Member Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ug na-dismiss pagkamayor nga si Jonas Cortes sa inilugay sa labing taas nga posisyon sa Dakbayan sa Mandaue sa May 2025 midterm elections.

Ato ning gihulagway nga posible ang panag-atbang nila ni Ouano ug Cortes gumikan kay wala pa ma’y gideklarar ang Commission on Elections (Comelec) nga official candidates sa tanang mga ninglansar sa umaabot nga eleksyon bisan naka-file na kini og certificates of candidacy (COC). Ning bag-uhay lang, gianunsyo sa Comelec nga ilang giuswag karong Oktubre 14-16, 2024 ang pag-file og petitions aron ideklarar ang usa ka ninglansar nga nuisance candidate.

Inig human niini, aduna na unya’y mapatik nga official candidates sa eleksyon ug sugod na ang “gubat sa pulitika” sa Mandaue. Ning puntoha, mai­ngon ta nga dako og poruhan nga madayon kining panag-atbang nila ni Ouano ug Cortes nga pulos gikan sa impluwensiyadong mga pamilya sa Mandaue.

Kinsa kaha ang mahimong Mayweather ug kinsa ang mahimong Pacquiao nilang duha? Dihang nag-away sila si Mayweather ug Pacquiao niadtong May 2, 2015, wala’y makonsiderar nga grabe ka inilog apan nidaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision. Mao sab kini ang posibilidad sa panag-atbang nila ni Ouano ug Cortes, 50-50. Kinsa kaha ang mahimong Mayweather?

Si Cortes gipalagpot gikan sa katungdanan sa Office of the Ombudsman tungod sa mga kaso nga administratibong kalapasan. Alang sa supporters ni Cortes, usa kini ka politikanhong pag-atake batok sa integridad ug pagkatawo sa kanhi mayor.

Taliwala niini, dili ikalimod nga aduna gihapon lig-ong puwersa si Cortes isip usa ka pulitiko ug nagpamatuod niini ang kapin sa 10,000 ka mga tawo nga ningtambong sa prayer rally alang kaniya nga gipahigayon niadtong Oktubre 11 atubangan sa city hall.

Hinuon, ang gidaghanon sa ningtambong sa nahisgutang prayer rally kumingking ra sa kapin sa 200,000 ka registered voters sa Mandaue apan igo na kini nga maghatag og senyales nga posible pa nga mahibalik sa katungdanan si Cortes.

Inig sugod unya sa mga campaign rally, gituohan nga daghan sab ang manambong sa habig ni Ouano.

Taliwala sa kainit sa panag-atbang nila ni Ouano ug Cortes, atong ipanghinaot nga mopatigbabaw gihapon ang kahapsay ug kalinaw sa umaabot nga pini­liay dili lang sa Mandaue, kon dili sa tibuok Pilipinas.