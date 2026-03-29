Editoryal: Abusadong traffic enforcers angayang i-video

Sulod sa dugay nga panahon, ang panagbangi sa motorista ug sa traffic enforcer daw usa na lang ka ordinaryong eksena sa kadalanan nga sagad mosangpot sa kalibog tungod sa managlahing bersyon sa istorya.
Apan sa Central Visayas, gilaumang mausab na ang dagan ning maong sugilanon.
Ang bag-ong kamanduan ni Land Transportation Office (LTO) 7 Director Wendel Calinao Dinglasan nga nag-awhag sa publiko sa pag-record sa mga abusadong enforcer dili lang usa ka yanong kausaban sa polisiya, usa kini ka dugay na nga gipaabot nga imbitasyon alang sa transparency ug kamatuoran.
Pinaagi sa paghatag og "green light" sa paggamit og mobile phones aron madokumento ang sayop nga binuhatan, gipadayag sa LTO 7 ang usa ka kamatuoran -- ang badge simbolo sa serbisyo publiko, dili taming alang sa personal nga garbo o pagpamahimulos gahom.
Ang kasingkasing niini nga kalihukan anaa sa pagpatin-aw sa legal nga mga utlanan nga kaniadto gigamit sa pagpanghustisya o pagpanghadlok sa publiko.
Kining kausaban nagmugna og sistema sa hustisya base sa ebidensya nga makahatag og kaayuhan sa tibuok transportasyon.
Ang presensya sa lente sa kamera nagsilbe nga lig-on nga babag sa pag-abuso, nga nag-awhag sa propesyonal nga pamatasan.
Kining maong lakang ni Dinglasan gilaumang makasulbad sa dugay na nga problema diin agresibo ug arogante nga pangayuon sa traffic enforcer ang lisensya sa motorista bisan wala’y klarong katin-awan sa nahimong kalapasan.
Ang balaod mahimong mapatuman usa ka traffic enforcer sa labing estrikto apan maayo nga paagi nga dili kinahanglan tamayon ang dignidad sa usa ka motorista.
Ang estrikto nga pagpatuman sa balaod kinahanglan ubanan og kaluoy ug pagtahod sa dignidad sa tawo.
Pinaagi sa pag-awhag sa publiko nga mahimong mata ug dunggan sa ahensya, ang LTO wala lang nagpatuman sa mga lagda sa trapiko, nagpatuman usab kini og mas taas nga sumbanan sa serbisyo publiko.
Kon mapamatud-an nga adunay sayop nga binuhatan ang usa ka traffic enforcer pinaagi sa usa ka video, posible kining taktakon sa katungdanan.
Ning maong kalambuan, angayan na gyud magbantay ang abusadong traffic enforcers. Dili man tuod tanan, apan dili ikalimod nga aduna gyud abusadong traffic enforcers.
Dalaygon kining gibuhat ni Dinglasan nga pitulon ang abusadong traffic enforcers. Apan unsa kaha kon ang motorista maoy abusado ug arogante? Basta adunay video camera, masulbad ra gihapon kini.