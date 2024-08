Editoryal: Abuso sa kontraktor

Kon way aksidente, di masayran ang paglapas na usab sa kontraktor sa 36 ka andana nga condominium building duol sa Sitio Greenside, Barangay Hipodromo, dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Agusto 26, 2024.

Usa ka taas nga puthaw ang natagak, nilahos sa atop sa usa ka balay ug didto nitarok sa higdaan sa pamilya sa ikaduhang andana. Suwerte nga way tawo ang balay human nanglakaw ang tibuok pamilya.

Kini ang ikaduhang hitabo sa samang kontraksiyon. Niadtong Hulyo 2023, natagak usab ang signage gikan sa crane nga diha niadtong higayona sa ika-31 nga andana sa naasoy nga condo.

Naguba ang ikaduhang andana sa balay sa ubos ug maayong na lang usab nga ang tibuok pamilya didto sa ilang silong o ground floor nagpundo ang tanan hinungdan nga walay kinabuhi nga naaksidente.

Gawas sa duha ka dagkong indsente, ang mge residente sa dapit nangreklamo sab sa pagpangtagak sa bisan unsa na lang gikan sa gitrabaho nga edipisyo sama sa mga bato, martilyo ug uban pa.

Sa unang hitabo sa miaging tuig, ang Office of the Building Offical (OBO) niluwat og cease and desist order sa temporaryong paghunong sa trabaho aron pagseguro sa pagmuntar og safety nets ug uban pa, gawas sa ilang patubag sa pagpaayo sa balay nga naapektohan.

Tuod man, Agusto 1, 2023, gilibkas sa OBO ang mando busa nakapadayon na usab og pagtrabaho ang Monocrete Construction sa maong condominium building.

Apan sa ikaduhang insedente, nasuta usab nga walay gihimo nga safety measures hinungdan sa kasuko sa barangay kapitan sa Hipodromo nga si Ruperto “Dondon” Bacolod, kinsa nahinabi sa ‘Beyond The Headlines’, online news and commentary program sa SunStar Cebu niadtong Martes, Agusto 27, 2024.

Si Konsehal Gerry Guardo, tsirman sa committee on infrastractue sa konseho sa dakbayan sa Sugbo, nikompirmar sa Superblita Cebu kagahapon, Agusto 29, 2024, nga termporaryong gipahunong ang trabaho sa edisiyo tungod sa ulahing hitabo.

Takos lang ihunng una. Ikaduha na kini nga insidente. Mahulagway nga miabuso ang kontraktor ug wa magtamod sa kaluwasan. Maayong mapahamtangan og mas bug-at nga silot o multa.