Editoryal: Aduna pa bay pulos?

Ang mando sa Sandiganbayan nga suspensuhon sulod sa 90 ka adlaw si kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez tungod sa iyang giatubang nga P7.4-bilyong plunder case, apan napriso na man si Romualdez, dili malikayan ang pangutana: aduna pa bay kapuslanan ang maong suspension ilabi na nga siya nabilanggo na?
Base sa resolusyon, gimanduan sa Third Division sa Sandiganbayan si Romualdez nga mohunong sa paghimo sa mga katungdanan isip kongresista o sa bisan unsang posisyon sa gobiyerno sulod sa 90 ka adlaw gikan sa pagkadawat sa maong mando.
Ang maong lakang may tumong nga pugngan ang usa ka akusado sa paggamit sa iyang impluwensiya nga posible nga makabalda sa imbestigasyon, manghilabot sa mga saksi o makaapekto sa mga dokumentong mahimong ebidensiya sa kaso.
Mabalik ba ang kuwarta nga gikatahong gikawat gikan sa kaban sa gobiyerno? Mapadali ba ang pagkompleto sa mga proyekto nga long overdue na kaayo? May mapanubag ba nga mga opisyal ug kontraktor? Ug maseguro ba nga dili na mausab ang pag-abuso sa pundo sa katawhan?
Dili igo nga mapriso ang mga tawo nga gipasanginlan sa pagpangurakot. Kinahanglan nga mapamatud-an ang ilang sala pinaagi sa hustong proseso, mapanubag ang tanang nalambigit ug mabawi ang bisan unsang pundo sa publiko nga mapamatud-ang gikawat.
Panghinaot nga panaminan sa ubang opisyal nga kurakot ang nahitabo ni Romualdez ug magsilbi unta nga leksiyon sa uban.
Kon atong tan-awon, dili ang gidugayon sa suspensiyon o ang gidaghanon sa mga akusasyon ang sukdanan sa kadaugan batok sa korapsiyon.
Ang tinuod nga kadaugan mao ang pagbalik sa kuwarta sa katawhan, pagpanubag sa mga sad-an ug pagseguro nga ang buhis sa ordinaryong Pilipino dili na mahimong tinubdan sa kadato sa mga opisyal sa gobiyerno.