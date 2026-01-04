Editoryal: Adunay kuwarta sa basura

Ang bag-ong lakang ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga pahugtan ang pagpatuman sa dugay na nga polisiya nga “No Segregation, No Collection” dili lang usa ka ordinaryo nga mando, kini usa ka angayang pampukaw sa usa ka dakbayan nga nag-antos sa gibug-aton sa basura, sa aspeto sa kalikupan o ekonomiya.
Pinaagi sa direktang pakigtagbo sa mga trabahante sa Department of Public Services (DPS), gipakita ni Archival ang senyales nga nitiklop na ang mga adlaw sa luag ug walay klaro nga pagsunod sa maong balaudnon, nga namugna kapin na sa duha ka mga dekada ang nakalabay.
Alang sa kaayuhan sa komunidad, kining higpit nga pagpatuman sa gitumbok nga balaudnon dili lang usa ka opsyon, kon dili usa ka lakang nga gikinahanglan.
Ang tinguha sa dakbayan sa pagbuwag sa mga basura naggikan sa usa ka kamatuoran: ang basura usa ka bahandi nga wala lang mapahimusli.
Ang matag kilo sa wala nabuwag nga mga basura nga ilabay sa landfill usa na ka dakong usik alang sa Dakbayan sa Sugbo sa pinansyal nga aspeto.
Ang dakbayan nagbayad og dako alang sa paghakot ug paglabay sa mga basura nga mahimo pa untang mapahimuslan pinaagi sa pagbaligya niini.
Ang mga plastik nga mahimo untang galingon alang sa industriya ug ang mga madunot nga mahimo untang fertilizers, nalubong lang sa yuta ug nausik.
Ang luna nga lubngan og mga basura adunay utlanan. Kon pun-on kini sa recyclables, maghatag kini og dakong problema sa maabot alang sa sunod nga henerasyon.
Maayo kining tinguha ni Archival paliton sa gobiyerno ang mga basura nga malata gikan sa komunidad aron gamiton sa pang-abuno sa agrikultura.
Niini, seguradong madasig ang matag lumolupyo nga hipuson og tarong ang malata niini nga mga basura aron ibaligya sa gobiyerno. Dako na kaayo kining tabang sa matag usa.
Kini nga lakang sa pagdumala sa basura usa ka oportunidad sa panginabuhian imbes nga usa ka problema.
Ang pagpahibalo ning bag-ong lakang ni Archival kabahin sa pagbanhaw sa pagpatuman sa balaod kabahin sa pagbuwag sa mga basura hangtod lang karong karong Enero 15, 2026.
Human niini, hugot na nga ipatuman ang maong balaudnon. Hinaot nga magpabiling hait ang ngipon sa pagpatuman niini hangtod sa kahangturan kay labing seguro, makahatag kini og kaayuhan sa matag lumolupyo.
Kon magpabiling hugot ang pagpatuman ning maong balaudnon, moabot ang adlaw nga makaamgo ang matag lumolupyo nga tinuod nga adunay kuwarta sa basura.