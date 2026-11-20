Dili angay’ng isipon nga ang kagawasan sa pagpahayag wa’y kinutoban nga katungod nga mahimo’ng gamiton sa bisan kinsa aron kuwestiyunon, pakauwawan o gipakaminos ang kredibilidad sa usa ka hukmanan.
Ilabi na kon ang maong hukmanan nagdumala og sensitibo’ng proseso sama sa impeachment trial batok sa usa ka taas nga opisyal sa nasod.
Ang pag-isyu sa Senate impeachment court og show cause order batok kang Atty. Salvador Paolo Panelo Jr., tigpamaba ni Bise Presidente Sara Duterte, usa ka pahinumdom nga ang kagawasan sa pagpahayag adunay kauba’ng responsibilidad ug mga limitasyon nga gitakda sa balaod.
Nahimo kining isyu human gikuwestiyon ni Panelo ang wa’y pagpihig nga pagdumala sa pipila ka senator judges sa impeachment proceedings.
Partikular niyang gisaway sila si Senador Raffy Tulfo, Francis “Kiko” Pangilinan ug Risa Hontiveros tungod sa ilang mga pangutana nga nagduhaduha sa kredibilidad sa testigo’ng gipresentar sa depensa.
Matod ni Panelo, responsibilidad sa prosekusyon ang pagsukitsukit sa kredibilidad sa testigo, dili sa mga senador-hukom.
Iyang giingong igo nang natubag ni Atty. Rainer De La Fuente ang mga pangutana bahin sa iyang kredibilidad. Alang kaniya, ang pagpangutana sa mga senator-judges nagpakita sa ilang posibleng-bias batok sa depensa.
Apan angayng masabtan nga ang mga senador nga naglingkod isip mga hukom dili dekorasyon lamang sa impeachment court. Bahin sa ilang katungdanan ang pagpangutana, pagsusi ug pagtimbang-timbang sa mga ebidensiya ug testimonya nga ipresentar sa duha ka kampo. Dili mahimong ihikaw kanila ang maong papel tungod lamang kay dili uyon ang usa ka partido sa direksiyon sa ilang mga pangutana.
Sa laing bahin, dili sab angayng pugngan ang katungod sa usa ka tigpamaba sa pagpahayag sa iyang opinyon. Apan kinahanglan nga mailhan ang lehitimong pagsaway gikan sa mga pahayag nga mahimong makadaot sa dignidad ug awtoridad sa usa ka hudisyal nga proseso.
Sakto lamang nga gipatin-aw ni Senate President Francis “Chiz” Escudero nga bisan dili sakop si Panelo sa sub judice rule, nga naglimitar sa publikong paghisgot sa mga kaso nga nagpadayon pa sa korte, mahimo gihapon siyang manubag sa mga pahayag o pamatasan nga mahimong isipon nga contempt of court ubos sa Rule 71 sa Rules of Court.
Apan ang show cause order dili pa silot o deklarasyon nga sad-an si Panelo. Higayon kini alang kaniya sa pagpatin-aw nganong dili siya angayng manubag sa iyang mga pahayag. Kinahanglan nga paminawon sab ang iyang depensa ug patas nga susihon ang iyang tubag.
Dili angayng mahimong panaglalis sa politika ang impeachment trial. Ang tumong niini mao ang pagtino, pinasikad sa ebidensiya ug balaod, kon adunay basehan sa pagpahawa sa usa ka opisyal sa konstitusyonal nga katungdanan.
Busa, angayng magmatngon ang tanan—mga senador-hukom, prosekusyon, depensa ug mga tigpamaba. Ang matag usa adunay katungdanan nga tahuron ang proseso ug dili gamiton ang impluwensiya sa publiko.
Ang hustisya dili masukod sa kakusog sa tingog sa usa ka kampo, kondili ang patas nga pagpaminaw sa tanang bahin, matinud-anong pagsusi sa ebidensiya ug pagtahod sa balaod.